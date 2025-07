Bomba d'acqua nel Napoletano a Bacoli strade come fiumi | Nubifragio tra i più forti degli ultimi anni

Un violento nubifragio ha colpito Bacoli e la provincia di Napoli, trasformando le strade in fiumi e mettendo in ginocchio la città. Le intense piogge degli ultimi anni si sono abbattute con forza, causando allagamenti e disagi considerevoli. Ambulanze impantanate e danni ingenti testimoniano la portata di questa calamità. La situazione rimane critica: ecco cosa sta succedendo e come si sta affrontando questa emergenza senza precedenti.

Strade allagate in diverse zone della provincia di Napoli per i temporali che si sono abbattuti sulla Campania questa mattina. A Bacoli strade allagate, il sindaco: "Grave nubifragio". Ambulanze del 118 impantanate. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: strade - bacoli - nubifragio - bomba

Bomba d'acqua nel Napoletano, a Bacoli strade come fiumi: allagamenti dopo un'ora di pioggia; Strade come fiumi bomba d'acqua a Torre del Greco, Napoli: video del nubifragio; Maltempo, bufera nel napoletano, tromba d'aria a Torre del Greco, allagamenti, voragine Monte di Procida.

Bomba d’acqua nel Napoletano, a Bacoli strade come fiumi: allagamenti dopo un’ora di pioggia - Strade allagate in diverse zone della provincia di Napoli per i temporali che si sono abbattuti sulla Campania questa mattina ... Secondo fanpage.it

Video bomba d’acqua Milano: violento nubifragio, fulmini e raffiche di vento/ Allagamenti e strade bloccate - Video bomba d'acqua Milano, su Sussidiario Tv le immagini del violento nubifragio tra fulmini e raffiche di vento, allagamenti e strade bloccate ... Segnala ilsussidiario.net