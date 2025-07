battiti live 2025 scaletta e cantanti della puntata del 7 luglio

Il festival musicale estivo Battiti Live 2025 ha aperto le sue porte a Molfetta, regalando emozioni indimenticabili e performance straordinarie. Con una scaletta ricca di big italiani e internazionali, la serata del 7 luglio promette ancora spettacolo e sorprese. Scopri in anteprima tutti i cantanti e le esibizioni che hanno animato la puntata, per vivere al massimo questa straordinaria avventura musicale. Restate con noi, perché il meglio deve ancora arrivare!

Il festival musicale estivo Battiti Live 2025 è ufficialmente iniziato, portando sul palco di Molfetta, in provincia di Bari, alcune delle più importanti interpretazioni della scena musicale italiana e internazionale. Trasmesso in diretta su Canale 5, l’evento si distingue per la sua formula coinvolgente e per le esibizioni registrate nelle recenti date di giugno. La prima serata ha visto protagonisti numerosi artisti di rilievo, con una scaletta ricca di performance live e momenti esclusivi. L’organizzazione dello show prevede anche la presenza di ospiti speciali e interventi on the road, creando un format dinamico e innovativo. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it