Guerra in Ucraina Zelensky | 1000 droni e 1000 bombe aeree russe la scorsa settimana

La guerra in Ucraina si fa sempre più intensa, con una escalation di attacchi e controattacchi che coinvolgono droni, missili e bombe aeree. La scorsa settimana, secondo Zelensky, sono stati impiegati oltre 1.270 droni e quasi mille bombe guidate, sottolineando la gravità della situazione. In questo scenario complesso, è fondamentale che i partner internazionali rispettino gli accordi, affinché la difesa dell’Ucraina possa continuare con efficacia e determinazione.

“In totale, la scorsa settimana sono stati impiegati circa 1.270 droni, 39 missili e quasi mille KAB (le bombe aeree guidate, ndr)”. Queste le parole del presidente ucraino Volodymyr Zelensky su Telegram, dopo un nuovo attacco nella notte “con 101 droni, la stragrande maggioranza dei quali erano ‘shahed’ russo-iraniani”. “Ci auguriamo vivamente – ha detto il leader ucraino – che i nostri partner rispettino tutti gli accordi presi. La difesa aerea è fondamentale per la protezione della vita. Stiamo già implementando con grande dinamicità gli accordi sugli investimenti nella nostra produzione di armi, in particolare di tutti i tipi di droni”. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Guerra in Ucraina, Zelensky: “1000 droni e 1000 bombe aeree russe la scorsa settimana”

È stato il più pesante attacco aereo dall'inizio del conflitto, quello lanciato nella notte dalla #Russia sull'#Ucraina. Centinaia di droni e missili su numerose città, da #Kiev a #Leopoli.

