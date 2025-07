Classifica 2025 dei sindaci e governatori più amati d’Italia chi sale e chi scende

Scopri la nuova classifica 2025 dei sindaci e governatori più amati d’Italia, un bilancio che rivela chi sale e chi scende nel cuore degli italiani. Tra conferme e sorprese, il volto di Ascoli Piceno conquista il primo posto, mentre Parma perde terreno. Un panorama politico in evoluzione che riflette i gusti e le aspettative degli elettori: chi sarà il protagonista di questa nuova stagione? Continua a leggere per scoprire gli aggiornamenti e le tendenze più interessanti.

Roma, 7 luglio 2025 – Una new entry sul fronte dei sindaci e una conferma su quello dei presidenti di regione. Il primo cittadino più amato d'Italia è Marco Fioravanti, riconfermato lo scorso anno per il secondo mandato con una coalizione di centrodestra alla guida del comune di Ascoli Piceno. Con il suo 70% Fioravanti entra in classifica togliendo lo scettro al numero uno dello scorso anno, Michele Guerra (centrosinistra), sindaco di Parma, che si ferma al 65% piazzandosi al secondo posto. Alla pari al terzo posto due sindaci di grandi città del Sud: Vito Leccese (Bari, 61%) e Gaetano Manfredi (Napoli, 61%), entrambi espressione di uno schieramento di centrosinistra. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Classifica 2025 dei sindaci e governatori più amati d’Italia, chi sale (e chi scende)

In questa notizia si parla di: classifica - sindaci - italia - governatori

Classifica sindaci e governatori 2025, il centrodestra domina con Fedriga e Fioravanti - Il centrodestra si conferma protagonista indiscusso nelle classifiche di gradimento del 2025, con Fedriga e Fioravanti che dominano in Italia.

La bugiarda più pagata d'Italia Meloni, mente ancora per esaltare il proprio governo Da Pagella Politica L’Italia non è prima nell’avanzamento del PNRR, nemmeno con la settima rata Giorgia Meloni esagera nel rivendicare il «primato» del nostro Paese, com Vai su Facebook

La classifica 2025 dei sindaci e governatori più amati; Chi sono i sindaci e i governatori più graditi d'Italia? Sul podio Marche e Friuli-Venezia Giulia; Sondaggi politici, chi sono i sindaci e i governatori più apprezzati d'Italia: la classifica del Governance Poll.

Sondaggi politici, chi sono i sindaci e i governatori più apprezzati d’Italia: la classifica del Governance Poll - Il sondaggio annuale di il Governance Poll, curata da Noto Sondaggi per Il Sole 24 Ore, premia i presidenti di Regione e i sindaci con il più alto gradimento ... Lo riporta fanpage.it

Gradimento sindaci, Mario Pardini al 34° posto in Italia - Dati in crescita per il primo cittadino lucchese: 55% rispetto al 51% ottenuto al ballottaggio che nel 2022 lo portò alla guida della città ... Riporta msn.com