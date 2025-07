Come ha fatto Andrea Cavallari condannato per la strage di Corinaldo a evadere dal carcere di Bologna

Come ha fatto Andrea Cavallari, condannato per la strage di Corinaldo, a evadere dal carcere di Bologna? La sua fuga appare incredibile ma semplice: il 26enne è stato lasciato libero il 3 luglio, accompagnato solo dai familiari e senza scorta. Dopo aver discusso la tesi in Scienze giuridiche all’Università di Bologna, è svanito nel nulla. Ora le sue ricerche proseguono da oltre tre giorni: cosa nasconde questa misteriosa evasione? Continua a leggere.

La dinamica della fuga di Cavallari sarebbe stata semplice: il 26enne era uscito il 3 luglio mattina, accompagnato soltanto dai familiari, senza alcuna scorta della polizia penitenziaria. Dopo aver discusso la tesi in Scienze giuridiche all'Università di Bologna si è "volatilizzato". Le sue ricerche proseguono da tre oltre tre giorni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Strage alla Lanterna Azzurra, Cavallari evade dopo la laurea. Gli era stato concesso il beneficio di uscire dal carcere di Bologna senza scorta

Caccia all'uomo per trovare Andrea Cavallari, 26 anni, detenuto a Bologna per la strage di Corinaldo del 2018. Aveva ottenuto un permesso per discutere la tesi, ma ha fatto perdere le proprie tracce. La rabbia dei familiari nel servizio di Emily De Cesare Vai su X

Il 26enne modenese Andrea Cavallari aveva avuto un permesso per uscire dalla Dozza di Bologna, dove stava scontando la pena per la strage di Corinaldo, per discutere la tesi di laurea. Ma dopo la cerimonia ha fatto perdere le sue tracce Vai su Facebook

