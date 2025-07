Tutto quello che sappiamo su L’Odissea di Christopher Nolan

Mentre il casting di "L'Odissea" di Christopher Nolan si fa sempre più intrigante, l'entusiasmo tra fan e critica cresce esponenzialmente. Questo nuovo progetto promette di reinterpretare il celebre poema omerico in chiave cinematografica, esplorando temi universali di avventura, scoperta e resilienza. Con un regista di fama mondiale alla guida, le aspettative sono alte: saranno questi i dettagli che trasformeranno il classico in un capolavoro contemporaneo. Rimanete sintonizzati, perché l'attesa sta per finire.

Mentre continuano ad arrivare annunci sul cast, le speculazioni e l'entusiasmo attorno al nuovo film di Christopher Nolan continuano a crescere. L'Odissea è un classico della letteratura omerica, suddiviso in 24 libri, preceduto dall'Iliade. Racconta la storia del viaggio di Odisseo, re di Itaca, durante il suo ritorno a casa dopo la guerra di Troia. Lungo il cammino, incontra molteplici pericoli e scopre la morte dei suoi compagni. Telemaco, Penelope, Atena, Circe, Poseidone e Zeus sono tutti personaggi principali. Universal, qualche settimana fa, ha condiviso la prima immagine ufficiale del film su X, con la didascalia: " Matt Damon è Odisseo.

Odissea: il poster italiano del film di Christopher Nolan - Universal Pictures ha svelato il tanto atteso poster italiano di "Odissea", il nuovo film di Christopher Nolan, in uscita il 16 luglio 2026.

