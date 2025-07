Striscia la notizia cambia volto | cosa ha deciso Pier Silvio Berlusconi

Striscia la Notizia si prepara a un rivoluzionario cambiamento, con Pier Silvio Berlusconi deciso a dare una nuova veste al celebre telegiornale satirico di Antonio Ricci. Dopo oltre trent’anni di successi che hanno segnato la cultura pop italiana, il programma si rinnova per affrontare le sfide del futuro. Una decisione che potrebbe ridefinire il volto della TV di satira in Italia e non solo. Ma cosa esattamente ha deciso Berlusconi?

News tv. – Una piccola rivoluzione si profila all’orizzonte per “Striscia la Notizia”, lo storico telegiornale satirico firmato Antonio Ricci. Dopo oltre trent’anni di successi, risate, denunce e tormentoni, il programma cult di Canale 5 si prepara a cambiare pelle. La notizia, rilanciata da numerosi siti specializzati, arriva da Cologno Monzese, dove Pier Silvio Berlusconi ha messo in moto un piano di rinnovamento profondo, che tocca l’intera programmazione Mediaset, ma guarda con particolare attenzione proprio al fiore all’occhiello dell’access prime time. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - ”Striscia la notizia” cambia volto: cosa ha deciso Pier Silvio Berlusconi

In questa notizia si parla di: striscia - notizia - cambia - volto

Striscia la Notizia, la confessione di Flavio Insinna su Affari Tuoi - Striscia la Notizia torna a indagare su Affari Tuoi, il popolare game show di Rai1. Flavio Insinna, ex conduttore del programma, si confida svelando retroscena inediti.

Striscia La Notizia, cambia veste: la decisione di Pier Silvio Berlusconi • Pier Silvio Berlusconi annuncia una rivoluzione per Canale 5: Striscia la Notizia si prepara a cambiare volto nella prossima stagione. Vai su X

"Mi ha lasciato otto anni fa e ho di nuovo sofferto come un cane. Quando l'ho incontrata pensavo che fosse la donna della mia vita, per me la famiglia era (ed è) tutto" Jimmy Ghione, storico volto di Striscia la notizia, si racconta in un’intervista. L’inviato parla de Vai su Facebook

Esclusiva Striscia: Brumotti faccia a faccia con due pusher egiziani che rivelano i segreti dello spaccio e confermano la voce sulla colletta per far male all'inviato; Ai, cybersicurezza e tecnologia: ad Azzano Decimo ecco Camisani Calzolari di Striscia la Notizia; Nino Frassica a Striscia la notizia, affiancherĂ Michelle Hunziker al posto di Ezio Greggio.

Striscia La Notizia, cambia veste: la decisione di Pier Silvio Berlusconi - Pier Silvio Berlusconi annuncia una rivoluzione per Canale 5: Striscia la Notizia si prepara a cambiare volto nella prossima stagione. msn.com scrive

Striscia la Notizia rinviata a novembre 2025: ecco perché Mediaset cambia strategia - Striscia la Notizia torna a novembre 2025: Mediaset rivoluziona l'access prime time puntando su nuovi format. Segnala tag24.it