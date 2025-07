Cina | debutta braccio robotico per acque profonde prodotto nel Paese con 7 funzioni

La Cina fa un passo avanti nell’esplorazione marittima con il suo primo braccio robotico a sette funzioni, progettato per operazioni petrolifere in acque profonde. Questa innovazione, montata su un veicolo ROV, ha già dimostrato la sua precisione nel bacino della foce del fiume Pearl. Lo sviluppatore, Offshore Oil Engineering Co., mira a rivoluzionare l’estrazione offshore, aprendo nuove frontiere tecnologiche e strategiche per il paese.

La Cina ha messo in funzione il suo primo braccio robotico a sette funzioni per le operazioni petrolifere e di gas in acque profonde, ha dichiarato ieri la Offshore Oil Engineering Co., Ltd (COOEC), l’azienda che ha sviluppato il dispositivo. Il braccio meccanico e’ stato montato su un veicolo a comando remoto (ROV) e ha svolto compiti di precisione durante il suo primo utilizzo nel bacino della foce del fiume Pearl. Lo sviluppatore ha dichiarato che la sua massima profondita’ marittima operativa e’ di 7.000 metri. Il braccio e’ riuscito a padroneggiare sette abilita’ – estendere, ritrarre, oscillare, ruotare, aprire, afferrare e bloccare – e ha completato operazioni sulle valvole e installato attrezzature in presenza di forti correnti. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cina: debutta braccio robotico per acque profonde prodotto nel Paese con 7 funzioni

In questa notizia si parla di: braccio - cina - robotico - acque

Un ragno robot saltatore: l’ultima trovata cinese per conquistare la Luna. In cerca d’acqua; Braccio robotico ispirato al polpo: può sollevare 260 volte il suo peso; Ecco il robot che fabbrica droni. Così la Cina produce le armi del futuro.

Braccio robotico ispirato al polpo: può sollevare 260 volte il suo peso - HDblog.it - una versione montata su drone è riuscita a sollevare e trasportare un secchio d'acqua, ... Riporta hdblog.it

Roborock Saros Z70, il robot aspirapolvere con braccio robot... - Techprincess - Un robot aspirapolvere con braccio robotico: è la novità presentata da Roborock al CES di Las Vegas. Come scrive techprincess.it