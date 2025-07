I Fantastici Quattro | Gli Inizi svelato ufficialmente il ruolo di Paul Walter Hauser

I Fantastici Quattro stanno per tornare sul grande schermo, e l’attesa è ormai al culmine! Mercoledì prossimo, Marvel Comics svelerà ufficialmente il ruolo di Paul Walter Hauser in "Gli Inizi", il nuovo capitolo dedicato alle origini del gruppo nel MCU. Un’anteprima emozionante che ci porterà a scoprire come questi iconici supereroi prenderanno vita e vivranno la loro prima battaglia insieme, segnando un nuovo capitolo nel mondo Marvel.

Mercoledì prossimo, la Marvel Comics pubblicherà The Fantastic Four: First Steps #1, un fumetto tie-in che svela la storia delle origini del gruppo nel MCU, e che vedfremo in azione sul grande schermo in I Fantastici Quattro: Gli Inizi. Assisteremo anche alla loro prima battaglia nelle vesti di squadra di supereroi e, come nelle loro controparti dei fumetti, se la vedranno contro l’Uomo Talpa. Anche il cattivo apparirà nel film, ma i Marvel Studios hanno mantenuto il riserbo su Harvey Elder e sull’attore che lo interpreta. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

