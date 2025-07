Lo Squalo 50 anni dopo Richard Dreyfuss Ricorda il Set che Cambiò Hollywood

Cinquant'anni dopo l'iconico "Lo Squalo," Richard Dreyfuss rivela i retroscena di un set che ha rivoluzionato Hollywood. Ricordando quegli anni, l’attore svela segreti e aneddoti mai raccontati prima, offrendo uno sguardo esclusivo su un film che ha segnato una svolta nel cinema di genere. Preparatevi a scoprire cosa accadde realmente dietro le quinte di questa leggenda cinematografica.

Era il 1975 quando Lo Squalo uscì nei cinema. Diretto da un giovane Steven Spielberg, cambiò per sempre il modo di fare cinema. Oggi, a 50 anni dalla sua uscita, uno dei protagonisti – Richard Dreyfuss, che interpretava il biologo marino Matt Hooper – ha raccontato ai colleghi della CBS per il programma Sunday Morning cosa accadde davvero durante le riprese. E non è stato affatto un set tranquillo. 🔗 Leggi su Mondouomo.it