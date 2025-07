James Gunn si aspetta di leggere due sceneggiature su Batman entro la fine dell’anno

James Gunn, co-presidente dei DC Studios, ha annunciato l’atteso arrivo di due sceneggiature su Batman entro la fine del 2025. Con entusiasmo e grande curiosità, i fan attendono di scoprire quale sarà il secondo progetto in cantiere, oltre a The Batman Part II. Un nuovo capitolo si apre nel mondo dell’Uomo Pipistrello, promettendo sorprese e innovazioni narrative. Ma qual è il segreto nascosto dietro questa seconda sceneggiatura? Restate sintonizzati per scoprirlo!

James Gunn, co-presidente dei DC Studios, ha recentemente rivelato che prevede di leggere due diverse sceneggiature di Batman entro la fine del 2025. Si può affermare con certezza che una delle sceneggiature sopra menzionate dovrebbe essere per The Batman Part II ( per saperne di più ), ma per quanto riguarda la seconda, si tratta della seconda sceneggiatura per The Brave and the Bold o di un film di World’s Finest? A gennaio 2023, Gunn annunciò The Brave and the Bold come parte della prima ondata di film DCU sotto l’egida del Capitolo 1: Dei e Mostri. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

