Italia divisa tra caldo e maltempo oggi allerta in 12 Regioni Frana investe due auto in val Senales

L’Italia si divide tra il caldo torrido del Sud e il maltempo che imperversa al Nord, con temporali e grandinate che colpiscono già diverse regioni. La situazione resta critica, con un’allerta in 12 regioni e una frana che ha investito due auto in Val Senales. Un quadro meteorologico variegato che richiede attenzione: scopri come proteggerti e le ultime novità sul fronte climatico.

(Adnkronos) – Italia divisa in due dal meteo. Secondo le previsioni, anche oggi sono attesi temporali e grandinate al nord, in particolare su Triveneto e regioni del medio-altro Adriatico. Temperature decisamente più gradevoli al Centro dove non si toccheranno più i valori folli dei giorni scorsi. Ancora caldo al Sud. Dalla tarda serata un nuovo .

