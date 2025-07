Gradimento dei sindaci 2025 Voce Crotone al 18° posto Basile Messina dal 54° al 73° posto Molto indietro Fiorita e Falcomatà

Nel panorama politico italiano, i recenti sondaggi rivelano equilibri sorprendenti e cambiamenti significativi. Se da un lato Massimiliano Fedriga guida con il 66,5%, dall’altro alcuni sindaci, come quelli di Crotone e Messina, si trovano molto più indietro nelle preferenze dei cittadini. È il momento di analizzare le tendenze che plasmeranno il futuro delle nostre amministrazioni locali e regionali, scoprendo chi si distingue davvero per leadership e vicinanza ai cittadini.

Massimiliano Fedriga (Friuli Venezia Giulia, 66,5%) si conferma in cima alla classifica dei più amati tra i governatori in Italia, davanti a Luca Zaia (Veneto, 66%). Chiude il terzetto di testa un altro governatore di centrodestra, Alberto Cirio (Piemonte, 59%) per la prima volta sul podio. Tra i sindaci è Marco Fioravanti (Ascoli Piceno, 70%) il vincitore. Al secondo posto Michele Guerra (Parma,. 🔗 Leggi su Feedpress.me