Il regime di Al Sis incarcera una ballerina italo-egiziana

Una giovane ballerina italo-egiziana si trova ora nel mirino del regime di Al Sis, che la ha incarcerata e la considera solo cittadina egiziana. Questa situazione solleva interrogativi sulla tutela dei diritti umani e sulla libertà di espressione in un contesto politico complesso. La vicenda mette in evidenza come le questioni di identità e giustizia possano intrecciarsi in modo drammatico, lasciando il mondo a chiedersi cosa potrebbe accadere se questa triste storia non avesse un lieto fine.

Le autorit√† la considerano esclusivamente cittadina egiziana: potrebbe essere condannata a lavori forzati L'Identit√†. 🔗 Leggi su Lidentita.it ¬© Lidentita.it - Il regime di Al Sis incarcera una ballerina italo-egiziana

In questa notizia si parla di: egiziana - regime - incarcera - ballerina

La famiglia Regeni): «I responsabili dell'omicidio di Giulio obbedivano al regime egiziano» - Il Gazzettino - (Agenzia Vista) Roma, 10 dicembre Ballerini (Legale famiglia Regeni): ‚ÄúResponsabili omicidio obbedivano al regime egiziano‚ÄĚ ‚ÄúLa moltitudine di persone responsabile dell‚Äôomicidio di Giulio ... Come scrive ilgazzettino.it

Egitto: fece danza del ventre 'indossando' bandiera, rinviata a giudizio - Adnkronos - Notizie, video, rubriche e approfondimenti su Sport, Cronaca, Economia, Politica, Salute e tanto altro ... Si legge su adnkronos.com