La corazzata Potëmkin torna sul grande schermo | serata ad Esterno Notte

Preparati a rivivere un capolavoro del cinema: la corazzata Potemkin torna sul grande schermo in una serata all’aperto, sotto le stelle. Un evento unico, dove il classico si anima con una colonna sonora dal vivo firmata da Bruno Dorella e Nicola Manzan. Un’esperienza sensoriale che trasforma la visione in un emozionante viaggio tra musica e immagini. Non perdere questa occasione di riscoprire un’icona cinematografica come mai prima d’ora!

L’INIZIATIVA. Un capolavoro della storia del cinema rivive con una colonna sonora dal vivo firmata Bruno Dorella e Nicola Manzan. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - «La corazzata Potëmkin» torna sul grande schermo: serata ad Esterno Notte

In questa notizia si parla di: corazzata - potëmkin - torna - schermo

Auto, Altavilla (BYD): “Bonus per elettriche anziché colonnine come Corazzata Potëmkin” - L'annuncio di bonus per auto elettriche al posto delle colonnine riporta alla mente la "Corazzata Potëmkin", simbolo di fallimenti e illusioni.

? CINECONCERTO LA CORAZZATA POTËMKIN ? ? Bruno Dorella e Nicola Manzan PLAY La corazzata Potëmkin di Sergei M. Ejzenštejn Sonorizzazione dal vivo del film di Sergei M. Ejzenštejn La corazzata Potëmkin (1925). Capolavoro del cinema di Vai su Facebook