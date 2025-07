Fare yoga con il mattone | una mini palestra portatile

fare yoga con il mattone diventa un alleato indispensabile per mantenere benessere e tonicità. Questo mini attrezzo portatile, amato da star come Madonna e Jennifer Aniston, è perfetto per migliorare postura, stabilità e allineamento ovunque tu sia. Un investimento semplice ed efficace per restare in forma e sentirsi al meglio, anche oltre gli “anta”.

NON MANCA MAI nella gym bag di Madonna o di Jennifer Aniston, e ne fanno uso quotidiano anche Gisele Bündchen, Andie MacDowell e Letizia di Spagna. Il mattone di sughero è un attrezzo minimal e low price, solido ma leggero, che funziona da puntello per migliorare postura e stabilità e mantenere il corretto allineamento durante l'attività fisica. In particolare dopo gli "anta", quando la flessibilità e l'equilibrio magari non sono più quelli di una volta, e in fondo non si disdegna un aiutino. Mattone yoga: a cosa serve. In realtà, la storia del mattone – di fatto, una mini palestra portatile – ha radici che arrivano fino in India, alle fonti di un metodo yogico unico nel suo genere, messo a punto nella seconda metà degli Anni 30 da Bellur Krishnamachar Sundararaja Iyengar.

