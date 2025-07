Michael Douglas annuncia il ritiro dalle scene | È il momento di fermarmi non voglio morire sul set

Dopo decenni di successi e interpretazioni indimenticabili, Michael Douglas ha deciso di appendere il cappello. L’attore, icona di Hollywood e vincitore di due Oscar, ha rivelato il suo desiderio di congedarsi dalla scena prima che sia troppo tardi: "Non voglio morire sul set". Un addio che segna la fine di un’era, lasciando i fan con nostalgia e rispetto per una carriera leggendaria. Continua a leggere.

Michael Douglas ha annunciato di volersi ritirare dalle scene. L'attore, due volte premio Oscar e produttore di Qualcuno volò sul nido del cuculo, ha spiegato: "Mi sono reso conto che era il momento di fermarmi. Non volevo essere una di quelle persone che muoiono sul set". 🔗 Leggi su Fanpage.it

