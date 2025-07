Musk fonda il suo partito Trump | Ridicolo

Nel tumulto della politica americana, Elon Musk annuncia la creazione dell’America Party, scuotendo il panorama bipartitico. Donald Trump non si lascia attendere e lo polemizza duramente, definendolo “ridicolo”. La scena politica si infiamma: tra alleanze incerte e strategie audaci, il futuro degli Stati Uniti potrebbe cambiare radicalmente. Ma cosa significherà questa mossa per le prossime elezioni e per la stabilità del sistema? Solo il tempo potrà dirlo.

Volano gli stracci nella destra statunitense. Il leader della Casa Bianca Donald Trump definisce “ridicolo” il progetto del suo ex braccio destro Elon Musk, deciso a fondare un nuovo partito, l’America Party, con l’obiettivo di rompere l’ultrasecolare bipartitismo che regge il sistema politico a stelle e strisce. “Penso che sia ridicolo fondare un terzo partito”, osserva il presidente parlando con i giornalisti prima di salire sull’Air Force One. “Abbiamo avuto un enorme successo con il Partito Repubblicano. I democratici hanno perso la bussola, ma il nostro è sempre stato un sistema bipartitico, e credo che fondare un terzo partito non faccia altro che aumentare la confusione”. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Musk fonda il suo partito, Trump: “Ridicolo”

Trump contro Musk: "Fonda un partito? Ridicolo". Bannon sta col tycoon e il Ceo di Tesla lo attacca: "Ubriacone"

"Lanciare un terzo partito è ridicolo", afferma Trump commentando l'iniziativa di Musk.

