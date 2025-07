Malori dopo un bagno nel mare di Quinto | tre ragazze in ospedale Sospetti su alga tossica

Tre giovani ragazze, dopo un bagno nel mare di Quinto, sono finite in ospedale con febbre, eritemi e gonfiore, sollevando preoccupazioni sulle alghe tossiche. I genitori chiedono una valutazione sulla possibile chiusura dell’area, mentre ARPAL rassicura: i valori ambientali sono nella norma. È fondamentale approfondire le cause di questi malori per garantire sicurezza e tranquillità a tutti i bagnanti.

