Il Pontefice trascorrerà a Castel Gandolfo un periodo di riposo estivo Applausi e cori al suo arrivo a Villa Barberini è poi sceso dall' auto per salutare la folla

Un’attesa emozionante, un sorriso e l’affetto dei fedeli: a Castel Gandolfo, il Papa ha trasformato un semplice momento di riposo in una straordinaria manifestazione di fede e vicinanza. Con applausi scroscianti e cori vibranti, la sua presenza ha riscaldato i cuori di tutti, culminando con un affacciato dal balcone che ha lasciato senza parole i presenti. Un gesto che rimarrà nel cuore di chi ha assistito a questo speciale saluto papale.

U n gruppo di fedeli ha atteso per ore l’arrivo del Papa a Castel Gandolfo. Applausi e cori hanno accompagnato il passaggio della macchina papale a pochi metri dall’ingresso di Villa Barberini. Il Pontefice è poi sceso dall’auto per salutarli tutti, poco dopo a sorpresa si è affacciato dal balcone per un altro saluto. (Immagini di Percossi) Leggi anche › Suor Merletti al Dicastero: Papa Leone XIV nel solco di Francesco iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA L'articolo Una folla dà il benvenuto a Papa Leone a Castel Gandolfo: applausi e saluti della gente iO Donna. 🔗 Leggi su Iodonna.it