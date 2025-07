Garlasco il Dna sotto le unghie di Chiara Poggi può cambiare la storia | ecco perché

Nel cuore del caso Garlasco, il mistero si infittisce e nuove indagini aprono scenari inattesi. La riapertura dell’incidente probatorio e l’attenzione ai dettagli, come il DNA sotto le unghie di Chiara Poggi, potrebbero rivoluzionare tutto. Mentre Andrea Sempio rimane sotto scrutinio, la vera svolta potrebbe arrivare da prove finora ignorate. È un momento cruciale: ogni dettaglio potrebbe cambiare la storia.

L'incidente probatorio sul caso Garlasco, riaperto dalla Procura di Pavia, finora non ha riservato colpi di scena. Nessuna traccia accusatoria concreta contro Andrea Sempio, di nuovo sotto indagine per concorso in omicidio (come già avvenne nel 2017). Ma l'assenza di "sorprese" non significa che il caso sia fermo: ora si va a scavare dove finora nessuno aveva davvero guardato. E da lì, tutto potrebbe cambiare. L'avvocato Antonio De Rensis – legale di Alberto Stasi, unico condannato in via definitiva a 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi – è intervenuto durante lo Speciale Garlasco – Fatti di Nera per sottolineare il vero nodo dell'attuale incidente probatorio: non i rifiuti, ma ciò che si nasconde sotto le unghie della vittima: "Per quanto riguarda l'incidente probatorio – ha esordito – io ho sempre sostenuto che si tratta di una fase che, pur rientrando nella prassi tradizionale, presenta alcuni elementi di particolare interesse.