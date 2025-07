Vlahovic tiene ‘in ostaggio’ la Juve? Il Milan su di lui ma l’agente ha allacciato i contatti anche con l’Inter!

Dusan Vlahovic tiene banco nel calciomercato italiano: con la Juventus pronta a cederlo e il Milan interessato, cresce il pressing anche dell’Inter, grazie ai contatti dell’agente. La cautela della Juve nel futuro dell’attaccante serbo classe 2000 apre scenari incerti, mentre le seduzioni delle grandi si intensificano. Ma quali sono le mosse delle big e le possibili conseguenze di questa strategia? Scopriamolo insieme, perché il mercato è ancora tutto da scrivere.

Gli scenari. Dusan Vlahovic è al centro delle strategie di mercato della Juventus, ma in un’ottica di uscita. Il club bianconero ha infatti preso la decisione di cercare una cessione immediata per l’attaccante serbo classe 2000, che ha ancora un solo anno di contratto. La volontà della dirigenza è quella di evitare un addio a parametro zero nell’estate 2025, un rischio concreto se il centravanti dovesse restare a Torino senza rinnovare. Tuttavia, la posizione del giocatore è più sfumata. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Vlahovic tiene ‘in ostaggio’ la Juve? Il Milan su di lui, ma l’agente ha allacciato i contatti anche con l’Inter!

In questa notizia si parla di: vlahovic - tiene - ostaggio - juve

Vlahovic Juve, il futuro dell’attaccante tiene tutti in apprensione alla Continassa: ci sono importanti aggiornamenti sul serbo e il possibile sostituto - Il futuro di Dusan Vlahovic alla Juventus tiene col fiato sospeso tifosi e addetti ai lavori, tra speranze e incognite.

#Vlahovic ci tiene a ricordarlo anche oggi che è lui il n°9 della #Juve. Ma vattene a fanculo Vai su Facebook

La verità è che da #Marotta in poi la #Juventus non ha più avuto un dirigente all’altezza. Prima Marotta era un genio grazie ad #Agnelli, poi se ne va e la colpa è di #Elkann. Sempre così: i meriti mai a chi comandava, le colpe sempre a chi non c’entra. Risultat Vai su X

Vlahovic rifiuta tutto e blocca la Juve: resta solo Allegri, no anche a Mourinho!; Vlahovic tiene la Juve in sospeso: un altro no di mercato per il serbo; Vlahovic tiene la Juve in sospeso: un altro no di mercato per il serbo.

Vlahovic, la Juventus: prigionieri l’uno dell’altra (ma il Mondiale potrebbe favorire un armistizio; e il Milan...) - Dusan Vlahovic doveva essere la soluzione per la Juventus nel post Cristiano Ronaldo, invece è diventato il problema. Come scrive eurosport.it

Vlahovic tiene la Juve in sospeso: un altro no di mercato per il serbo - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Scrive msn.com