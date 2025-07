Tifone si abbatte su Taiwan | vittime e devastazione

Il tifone Danas si abbatte con violenza su Taiwan, portando con sé venti imponenti e piogge torrenziali che hanno causato vittime, feriti e devastazione diffusa. Le autorità sono impegnate negli sforzi di soccorso e evacuazione, mentre le comunità affrontano i danni ancora in corso. In questa emergenza, l'attenzione si concentra sulla resilienza e sulla solidarietà per superare questa tempesta senza precedenti.

Venti e piogge torrenziali in alcune zone di Taiwan a causa del tifone Danas. Due persone sono morte e oltre 300 sono rimaste ferite sulla costa occidentale dell'isola, densamente popolata. Oltre 3.400 persone poi sono state costrette ad evacuare, soprattutto dalle zone montuose intorno alla città portuale di Kaohsiung, nel sud di Taiwan. Il tifone ha causato interruzioni di corrente in oltre 580.000 abitazioni in tutta l'isola. Le scuole e gli uffici sono stati chiusi in tutto il sud e il centro. I venti hanno raggiunto i 144 kmh e sulla parte centrale del Paese sono caduti oltre 600 mm di pioggia. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Tifone si abbatte su Taiwan: vittime e devastazione

