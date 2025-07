Incendio in un' isola ecologica a Fiumicino alta colonna di fumo

Un vasto incendio si è sprigionato questa mattina in un’isola ecologica a Fiumicino, creando una colonna di fumo nero visibile da gran parte di Roma. La nube tossica si sta dirigendo verso i quartieri del sud-ovest della capitale, sollevando preoccupazioni tra residenti e autorità. Sul luogo dell’incendio, le squadre di emergenza stanno intervenendo prontamente per spegnere le fiamme e contenere i danni. La situazione rimane sotto controllo, ma l'incidente evidenzia l’importanza di una gestione ambientale più sicura.

E’ in corso un incendio in un’isola ecologica in zona Fiumicino. L’alta colonna di fumo nero, visibile anche da diverse zone della Capitale, si muove in direzione Roma sud ovest. L'incendio si è sviluppato, questa mattina nella località di Parco Leonardo, alle spalle del centro commerciale Da Vinci. Le fiamme hanno coinvolto un deposito riconducibile alla ditta Paoletti Ecologia. Sul posto. 🔗 Leggi su Feedpress.me