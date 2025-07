Incendio a Fiumicino | Colonna di Fumo Visibile da Chilometri Bruciano Rifiuti e Capannoni

Un incendio devastante si è sviluppato a Fiumicino, con una colonna di fumo nero visibile da chilometri, minacciando la tranquillità della zona. Capannoni industriali e rifiuti in fiamme stanno creando un’immagine apocalittica, mentre i residenti temono le conseguenze ambientali e sulla salute. Nonostante ciò, l'aeroporto rimane operante. Rimanete aggiornati con DayItalianeNews per tutte le novità su questa emergenza in atto.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Alta colonna di fumo nero nei pressi dei centri commerciali. Un vasto incendio è divampato a Fiumicino, nei pressi dei noti centri commerciali Parco Leonardo e Parco Da Vinci, generando una densa colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza. A prendere fuoco sono stati capannoni industriali, rifiuti e materiali di compostaggio, causando preoccupazione tra i residenti. Nessun impatto sull’aeroporto. Nonostante la vicinanza con lo scalo di Fiumicino, le autorità hanno confermato che l’aeroporto non è stato coinvolto e non si registrano ritardi nei voli in partenza o in arrivo. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Incendio a Fiumicino: Colonna di Fumo Visibile da Chilometri, Bruciano Rifiuti e Capannoni

In questa notizia si parla di: incendio - fiumicino - colonna - fumo

Fiumicino, incendio di sterpaglie vicino all’aeroporto - Un vasto incendio di sterpaglie ha scosso Fiumicino, vicino all’aeroporto, causando momenti di preoccupazione e mobilitazione.

#Pauroso incendio in un'isola ecologica a #Fiumicino, colonna di fumo visibile da tutta #Roma; il #Video Vai su X

? Un vasto incendio è scoppiato pochi minuti fa tra viale Eiffel e la Fiera di Roma. Sul posto vigili del fuoco, municipale e un elicottero per spegnere le fiamme https://www.lacapitale.it/post/incendio-tra-roma-fiumicino-e-la-fiera-di-roma-colonna-di-fumo-vi Vai su Facebook

Incendio a Fiumicino, colonna di fumo nero alta chilometri visibile in tutta Roma Sud; Incendio a Fiumicino, fiamme in una ditta di rifiuti. Fumo nero a Roma sud ovest; Incendio a ridosso dell’aeroporto di Fiumicino: in fiamme il cantiere Liburna, salva “nave romana”.

Incendio a ridosso dell'aeroporto di Fiumicino: alta colonna di fumo lungo la via Portuense - Un incendio si è sviluppato in via della Corona Boreale a Fiumicino, non lontano dallo scalo aeroportuale romano Leonardo da Vinci. Riporta leggo.it

Rogo in un deposito di rifiuti a Fiumicino, il video della colonna di fumo nera - nella necropoli etrusca di Caiolo, vicino a Roma Quali malattie ci può trasmettere il nostro cane? Scrive msn.com