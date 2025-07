Israele ha bombardato gli huthi nello Yemen

Tensione alle stelle nello Yemen: Israele ha annunciato di aver bombardato infrastrutture degli Huthi, sostenuti dall’Iran, nel porto di al Hudayda. Questa mossa rischia di intensificare ulteriormente un conflitto già complesso, coinvolgendo molteplici attori internazionali. Ma cosa significa davvero questa escalation? Scopriamo insieme i dettagli e le implicazioni di questa vicenda che potrebbe avere ripercussioni sulla stabilità della regione. Leggi tutto per approfondire.

L'esercito israeliano ha annunciato di aver colpito infrastrutture dei ribelli huthi nello Yemen, nel porto di al Hudayda e in altre aree controllate dagli insorti sostenuti dall'Iran.

