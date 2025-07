Ho visto Sinner in terrazza mi ha dato la carica perché era un momento difficile | Sonego svela il retroscena sul match contro Nakashima

ho sentito una carica in più, come se avessi ricevuto una spinta invisibile. In quel momento ho capito quanto il sostegno dei nostri ragazzi possa fare la differenza nei momenti difficili. La forza dello sport italiano, fatta di passione e solidarietà, si vede anche nei piccoli gesti che ci danno energie in più per andare avanti. E ora, pronti a tifare ancora più forte per i prossimi incontri!

“Ho visto che in terrazza c’era Jannik che seguiva il mio match. Era un momento difficile del terzo set, ero sotto di un break. Mi ha caricato tanto”. Agli ottavi di finale di Wimbledon c’è anche Lorenzo Sonego tra gli italiani dopo la vittoria contro Brandon Nakashima. E proprio parlando di quel match l’atleta torinese ha svelato un retroscena simpatico che riguarda Jannik Sinner. “Ho alzato la testa, ho visto che mi guardava e devo dire che la cosa mi ha caricato tanto. Infatti è arrivato il break e da lì è cambiata la partita “. Anche grazie all’amico e compagno di nazionale in Coppa Davis – oltre che di doppio in alcuni tornei – Lorenzo Sonego è riuscito a portare a casa una maratona di cinque ore contro Nakashima. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Ho visto Sinner in terrazza, mi ha dato la carica perché era un momento difficile”: Sonego svela il retroscena sul match contro Nakashima

