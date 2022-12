“Non vuole imitare Diana” | l’elogio a Kate Middleton che annienta Harry e Meghan

(Di venerdì 30 dicembre 2022)sta muovendo i primi passi da Principessa del Galles, ed è inevitabile che il pensiero vada subito a Lady, con i dovuti paragoni. Eppure, un’esperta della Casa Reale inglese assicura che la moglie del Principe William non cerca affatto di emulare la suocera, anzi, ha intrapreso un suo cammino ben differente, senza mai dimenticarla. Una palese frecciata al PrincipeMarkle, “accusati” di citare troppo spesso la compianta Lady D. “non imita”: Principesse a confronto Il mondo intero ha amato solo una Principessa del Galles:Spencer. La sua immagine rimarrà impressa nella nostra memoria per sempre, e per questo si era inizialmente deciso che nessuno, dopo la sua tragica morte, avrebbe più utilizzato ...

Open

Come ho detto, qui nessunocontestare il gigantesco valore storico del lavoro di Westwood né ... Questoè solo un problema della moda ma di chiunque voglia avere un approccio politico alle ...... con il compito di dimostrare più continuità e tempra sescalare le gerarchie in attacco, ... eil giocatore indolente e pesce fuor d'acqua visto sui campi di Serie A in questi mesi. Milan ... Ratzinger, l'indiscrezione dalla Germania: «È grave, ma non vuole andare in ospedale» La scomparsa di Pelé, la cui notizia ufficiale è arrivata ieri, ha colpito il mondo intero: il tributo del giornalista Cucci.Il tira e molla con Luca Onestini nella Casa del Grande Fratello Vip ha messo in crisi Oriana Marzoli. A lei piace ma l’ex tronista sembra tergiversare. La venezuelana se ne è chiesta il motivo: “Stra ...