Modena | neonati scossi per fermare il pianto | indagati i genitori per maltrattamenti

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Aduesono finiti in ospedale dopo essere stati “” daiper farli smettere di piangere. In uno dei due casi, registrati al Policlinico della provincia emiliana, la vittima di cinque mesi avrebbe riportato danni cerebrali. Per entrambi i, la causa dei traumi è riconducibile alla cosiddetta «Shaken baby syndrome», ovvero lo scuotimento violento del neonato per interromperne il. Secondo il direttore di Pediatria del Policlinico, Lorenzo Lughetti, citato da il Resto del Carlino, il «lattante – in questi casi – ha l’incapacità di controllare il capo e questi movimenti ripetuti possiamo correlarli a quando noi siamo tamponati in auto; sono come decine di tamponamenti che il bambino subisce; si “strappano” delle vene a ponte a livello cerebrale ...

Agenzia ANSA

duesono finiti in ospedale dopo essere stati " scossi " dai genitori per farli smettere di piangere. In uno dei due casi, registrati al Policlinico della provincia emiliana, la vittima ...scossi dai genitori per interromperne il pianto al punto da farli finire all'ospedale. Dove, in uno dei due casi registrati di recente al Policlinico di, la vittima, sui cinque mesi, ... Neonati scossi per non farli piangere, pm di Modena indaga A Bologna e Modena, sull’Appennino non arriva né la neve né il freddo. Scenario inedito e preoccupante per gli albergatori e i ristoranti che puntavano a Natale e Capodanno ...Neonati scossi perché piangevano: due bambini ricoverati a Modena. Uno di loro avrebbe già subito degli importanti danni cerebrali.