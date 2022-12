Federica Pellegrini e Matteo Giunta | “La nostra luna di miele” L’ironia su Instagram

(Di giovedì 29 dicembre 2022)sono finalmente indi. Sono trascorsi quattro mesi dal loro “sì” da sogno: il 27 agosto si sono sposati a Venezia, nella Chiesa di San Zaccaria. Un’organizzazione perfetta per un giorno speciale: le nozze dellae disi sono svolte in modo impeccabile, tra emozioni, qualche lacrima e la gioia di costruire il futuro insieme. Adesso, però, è il momento di viversi un po’ di sano relax: la Divina ha condiviso sudegli scatti meravigliosi, e ha anche fatto un po’ di sana ironia., ladiSono sempre di più le coppie che ...

ilgazzettino.it

e Matteo Giunta sono finalmente in luna di miele. Sono trascorsi quattro mesi dal loro "sì" da sogno: il 27 agosto si sono sposati a Venezia, nella Chiesa di San Zaccaria. Un'...Nozze vip 2022: gli sportivi si aggiudicano il podio Lunghissima la lista degli sportivi convolati a nozze quest'anno, iniziando dae Matteo Giunta, passando per le nozze ... Federica Pellegrini e Matteo Giunta, la luna di miele a 4 mesi dal sì: «Il viaggio di nozze banale». Dove si t Federica Pellegrini e Matteo Giunta sono in luna di miele: hanno scelto una destinazione al caldo per trascorrere anche il Capodanno ...Pellegrini, è Giunta l'ora: finalmente in luna di miele 4 mesi dopo il matrimonio celebrato a Venezia a San Zaccaria. Un viaggio di nozze posticipato per gli impegni di lavoro della ...