Schillaci | Tampone obbligatorio per chi viene dalla Cina

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Roma, 28 dicembre 2022 "Abbiamo fatto un'ordinanza per far sì che ci sia obbligatorietà delper chi arriva, per sequenziarlo e sapere quali siano le varianti presenti. Pensiamo che ...

la Repubblica

... ha poi aggiuntoa chi gli chiedeva se si stessero valutando ulteriori restrizioni. '... questo perché è fondamentale, nel caso dipositivo, sequenziarlo e vedere quali sono le ...Anche in Italia i viaggiatori provenienti dalla Cina saranno sottoposti aantigenico obbligatorio (si tratta dei test rapidi). Lo ha appena deciso il ministro della Salute Orazio. L' esplosione del Covid in Cina sta preoccupando molti paesi del mondo. ... Speranza: "La strategia di Meloni sul covid è fallita". Usa, obbligo test negativo per viaggiatori in arrivo … Roma, 28 dic. (LaPresse) - In merito all'obbligo di tampone anti-Covid per i passeggeri in arrivo dalla Cina, "abbiamo mandato una lettera al commissario ...Il ministro della Salute, Orazio Schillaci, ha dato alcuni chiarimenti sulla nuova misura per prevenire nuovi contagi dalla Cina ...