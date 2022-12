Sanità | aggressioni e pronto soccorso sguarniti | il Natale degli infermieri

Leggi su agi

(Di martedì 27 dicembre 2022) AGI - Ancora un bollettino di guerra per gliitaliani che sotto le feste dihanno prestato servizio facendo i conti con i "soccorsi drammaticamentedi personale" e con "la solita scia di vergognosefisiche" da parte di "pazienti in preda a raptus di follia, pronti a scatenare la loro rabbia sui professionisti della salute". Lo denuncia Antonio De Palma, presidente nazionale del Nursing Up che lamenta anche quelle promesse mancate della politica "che trasformano queste feste natalizie nell'ennesimo periodo nero per glidi casa nostra: turni massacranti, triage didove troviamo un solo infermiere in servizio a fronte di un fiume umano di pazienti. E come se non bastasse la brutta ...