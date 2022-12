“Ora devo farlo” GF Vip 7 | Luca Salatino | cosa è successo dopo l’uscita sofferta

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 27 dicembre 2022)ha abbandonato il GF Vip 7,mesi trascorsi in sofferenza. Sicuramente ha vissuto dei momenti positivi e si è distinto per essersi messo a disposizione dei concorrenti per preparare pranzi e cene, ma la reclusione forzata nella casa più spiata d’Italia non gli ha fatto bene. In tantissime occasioni è scoppiato a piangere perché gli mancava la preziosa figura della sua fidanzata Soraia, conosciuta grazie alla partecipazione a Uomini e Donne di Maria De Filippi. E alla fine ha desistito. Nonostante sia stata per lui un’esperienza formativa,ha abbandonato definitivamente la casa del GF Vip 7, annunciando la sua decisione nel corso della puntata di lunedì 26 dicembre. Quindi, ha trascorso vigilia e Natale nel reality show di Alfonso Signorini, mentre ora avrà invece ...