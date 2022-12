Accadde oggi | Antonio Donnarumma vs Inter

(Di martedì 27 dicembre 2022) Nella vita, ci sono treni che non passano più e bisogna essere veloci nel salirci. Sicuramente lo può dire, fratello del più famoso Gianluigi, che il 27 dicembre 2017 salva il Milan da una sconfitta con l’in Coppa Italia. Con il gol di Patrick Cutrone, che al 104? risolve il match, spedendo i rossoneri in semifinale., gli antefatti Sulla panchina del Milan siede da poco Gennaro Gattuso, sostituto dell’esonerato Vincenzo Montella. Su quella rivale, invece, Luciano Spalletti, che a fine stagione riporterà i meneghini in Champions League dopo sei anni di attesa. Tutto è pronto per la sfida, con i rossoneri in piena emergenza tra i pali. Gigionon è disponibile e la sua riserva, Marco Storari, accusa un problema ...

Voce Giallo Rossa

...- Sono nati in questo giorno 1571 Giovanni Keplero Link Sponsorizzato 1822 Luigi Pasteur 1948 Gerard Depardieu 1950 Roberto Bettega - Proverbio Spesso a chiaro mattino v'è torbida sera -...... da me e da tutta l'amministrazione comunale', dice la prima cittadina cheincontrerà le forze ... Anche in quell'occasionedi notte. Accadde oggi - Ibanez: "Vorrei vincere tutto con la Roma". Gandini: "Salah voleva andare via".... Nessuno sa esaltarsi nel Boxing Day meglio della Premier League: questa volta la vera bomba non arriva dal campo, bensì dal mercato. Il Liverpool ha appena chiuso l'affare per Cody Gakpo, del PSV… Leg ...CHIOGGIA - Contestatori dell'amministrazione o della tradizione religiosa La domanda viene spontanea dopo quanto accaduto a Valli tra giovedì e venerdì scorsi: il ...