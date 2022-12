Patrizia Rossetti | chi è l’ex marito Rudy Longoni | “L’ho perdonato due volte”

(Di lunedì 26 dicembre 2022): il loro matrimonio è terminato a causa dei tradimenti dell’uomo scoperti dalla regina delle televendite.chi èStasera la “vippona” sarà tra i protagonisti della nuova puntata di “Grande Fratello Vip“ in onda dalle 21:20 su Canale 5, durante la quale riceverà una graditissima sorpresa. Galeotto è il piccolo schermo che vede nascere la relazione tra la presentatrice e, cameraman incontrato durante la realizzazione di una televendita. Sul primo incontro laha ...

Grande Fratello

Emozionanti sorprese attendono Giaele De Donà e. Infine, il verdetto del televoto che vede protagonisti Antonella Fiordelisi, Antonino Spinalbese, Oriana Marzoli e Sarah Altobello.è molto legata ai genitori. Purtroppo mamma Gina è morta nel 2010 mentre suo padre la sostiene moltissimo anche in questa sua nuova esperienza nella Casa del Grande Fratello ... Scintille tra Wilma Goich e Patrizia Rossetti - Grande Fratello VIP | GFVIP 7 Questa su canale 5 una coppia di nuovi opinionisti sarà nello studio del Grande Fratello Vip al fianco di Orietta Berti: si tratta di Pierpaolo Pretelli e Soleil Sorge. Per due puntate, ...Nella casa del Grande Fratello Vip non si riesce a stare tranquilli neppure il giorno di Natale. Infatti, durante il pranzo, le due concorrenti del ...