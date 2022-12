L’incursione cinese su Taiwan e l’annuncio della presidente Tsai

Leggi su formiche

(Di lunedì 26 dicembre 2022) L’esercitoha inviato 71 aerei e sette navi in 24 ore nello spazio aereo e marittimo di. La dimostrazione di forza arriva in seguito al disappunto espresso da Pechino per un provvedimentoDifesa statunitense relativo a Taipei. Il riferimento è a una legge sulla spesa per la difesa degli Stati Uniti, che definisce la Cina un rivale strategico. Per quanto riguarda la regione indo-pacifica, il provvedimento autorizza una maggiore cooperazione di sicurezza con Formosa e insiste su una maggiore cooperazione con l’India sulle tecnologie di difesa emergenti, sulla preparazione e sulla logistica. Tenendo conto del protrarsiguerra in Europa e delle crescenti tensioni con la Repubblica Popolare, ilJoe Biden ha firmato finanziamenti per il Pentagono da $10 miliardi nei ...