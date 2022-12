Gattuso | ' Al Mondiale finalmente ho visto un giocatore che mi somiglia'

Sport Mediaset

rino allenatore "Ora che alleno vedo il calcio in modo totalmente diverso rispetto a quando giocavo - ha poi raccontato- . Pirlo Dio gli ha dato qualità incredibili. Aveva quattro occhi. ...Lo ha detto l'allenatore del Valencia, Rino, in una lunga conversazione con il quotidiano sportivo spagnolo AS. Si tratta della prima intervista in Spagna per l'ex tecnico del Milan: ' La ... GATTUSO "AMRABAT AI MONDIALI MI HA COMMOSSO, SEMBRAVO IO" - Sportmediaset Rino Gattuso promuove Amrabat: "Mi ha commosso al Mondiale, sembravo io", dice in un'intervista in Spagna al quotidiano AS ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...