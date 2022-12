Ascolti TV | Sabato 24 dicembre 2022 Canale5 spicca Il Volo 23 6% | ottimo Una poltrona per due 14 2% | Rai1 ferma all’11% con Io sono Babbo Natale

(Di domenica 25 dicembre 2022) Ila Gerusalemme Nella serata di ieri,24, sula prima tv di Io, in onda dalle 21:58 alle 23:46, ha conquistato 1.474.000 spettatori paridi share. SuIla Gerusalemme, dalle 21:31 alle 23:59, ha raccolto davanti al video 3.169.000 spettatori con uno share del 23.6%. Su Rai2 Non ti presento i miei in prima tv ha interessato 603.000 spettatori (4.1%). Su Italia1 Unaper due ha intrattenuto 1.948.000 spettatori (14.2%). Su Rai3 Il Meglio del Festival del Circo di Montecarlo sigla 1.269.000 spettatori con il 9.3%. Su Rete4 Vacanze romane totalizza un a.m. ...

TPI

tv, come funziona l'Auditel. Auditel è una srl le cui quote appartengono alle varie emittenti. Fotografa, minuto per minuto, l'intera offerta televisiva attraverso il monitoraggio di 16.100 ...Auditel, glitv del pomeriggio di24 dicembre 2022: Verissimo, Linea Bianca e Linea Verde Life Su Rai 1 Linea Verde Life è stato visto da 2.085.000 telespettatori con uno share del ... Ascolti tv sabato 24 dicembre: Io sono babbo Natale, Il Volo – Natale a Gerusalemme Bene Canale 5 Nella serata di mercoledì 21 dicembre, in onda su Rai Uno la docufiction Arnoldo Mondadori – I libri per cambiare il mondo ha coinvolto 1.888.000 spettatori pari all’11.6%. Bene, su Cana ...Il noto programma di Milly Carlucci sarebbe stato demolito da Fiorello: scoppia la polemica sul regolamento Milly Carlucci è senza alcun dubbio una della conduttrici più amate del piccolo schermo in a ...