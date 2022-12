Boom di vitalizi e Tfr Alla Camera non c’è austerity che tenga

Leggi su lanotiziagiornale

(Di sabato 24 dicembre 2022) Si parla spesso die dei sacrifici che questa comporta per i cittadini. Quello di cui si dice meno è che spesso questi taglispesa pubblica non sembrano riguardare il Parlamento dove non c’è né guerra né crisi economica chevisto che la spesa per il suo sostentamento non conosce discesa ma, al contrario, sa solo impennarsi. Fa discutere l’impennata della spesa. Nonostante il taglio dei deputati Un cortocircuito logico a cui il Movimento 5 Stelle, oltre all’opera di persuasione quotidiana che quando si può viene anche mistificata, ha provato a mettere un freno in ogni modo, arrivando a portare a casa una storica riduzione del numero dei parlamentari che a Montecitorio sono passati da 630 a 400 mentre a Palazzo Madama da 315 a 200. Una mossa che ha permesso a partire da ...