Traffico Roma del 21-12-2022 ore 15 | 30

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) LuceverdeBuon pomeriggio si transita con difficoltà sul raccordo anulare per lavori eAbbiamo rallentamenti e code in carreggiata interna su metà dell’anello dalla Cassia a Ardeatina anche in carreggiata esterna si sta in coda tratti dallaFiumicino fino allanina altre Code in tangenziale pertra la Farnesina e la Salaria direzione San Giovanni un incidente Poi troviamo code nelle due direzioni tra San Giovanni e l’uscita per la Prenestina Code in uscita dalla città sulla via Flaminia da Corso di Francia al Raccordo ed è ancora sulla via Salaria tangenziale è l’aeroporto dell’Urbe code che ritroviamo anche sulla via Appia all’altezza di via delle Capannelle a causa della chiusura aldella carreggiata verso il centro sulla via Aurelia Antica ...