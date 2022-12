Putin | A gennaio missile ipersonico Zircon nella flotta russa

la Repubblica

Gli ucraini quasi certamente attaccheranno a finee già di parla del luogo geografico, ... Sì, c'è stato un momento in cuine ha parlato apertamente, ma in effetti Xi Jinping gli ha fatto ...Infine, ha spiegato ancora, il nuovo missile da crociera ipersonico Zircon sarà incluso nella flotta di Mosca all'inizio di. Basi navali a Mariupol e Berdiansk Ma la Russia non si ferma ... Ucraina - Russia, le news dalla guerra oggi. Putin: "Presto dispiegati ... “All’inizio di gennaio del prossimo anno ... saranno impiegati per la prima volta in combattimento nel prossimo futuro” le parole di Putin.Ha ammesso alcuni problemi alla mobilitazione parziale ma ha anche di fatto annunciato il nuovo piano strategico di potenziamento militare, che include nuovi missili ipersonici di tipo Zircon ...