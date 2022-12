Manovra | Pella Fi | ' ha aspetti positivi e innovativi'

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Roma, 21 dic. (Adnkronos) - "Abbiamo tenuto fede a quello che ci eravamo detti, chiudere stamattina per arrivare da domani in aula. E' unache presenta deglied, dopo anni ha finalmente una caratterizzazione politica". Lo ha detto il relatore Robertodi Forza Italia, al termine dei lavori che hanno portato al via libera dellain commissione Bilancio. "Come Forza Italia - ha aggiunto - siamo contenti di aver portato a casa alcuni dei nostri cavalli di battaglia: cuneo fiscale, innalzamento delle pensioni, decontribuzione per le assunzioni".

RaiNews

E ancora: nellapotrebbe trovare spazio anche un fondo alimentato dalla tassazione sugli ... Lo ha riportato uno dei relatori della legge di Bilancio, Roberto(FI), a margine dei lavori ...La Commissione Bilancio della Camera ha approvato il mandato ai relatori della maggioranza sullaeconomica emendata. L'ok a Roberto, Dario Trancassini e Silvana Comaroli è arrivato al settimo giorno di convocazione della Commissione per le votazioni. Il testo della legge domani ... Manovra giovedì in Aula alla Camera, venerdì il voto di fiducia. Non c'è scudo per i reati tributari - Via libera in commissione con mandato al relatore - Via libera in commissione con mandato al relatore Roma, 21 dic. (Adnkronos) - "Abbiamo tenuto fede a quello che ci eravamo detti, chiudere stamattina per arrivare da domani in aula. E' una manovra che presenta degli aspetti positivi ed ...(Adnkronos) - Nuova maratona notturna per approvare la manovra 2023. La commissione Bilancio della Camera, al termine di sette giorni di discussione sugli emendamenti alla legge di bilancioe una notta ...