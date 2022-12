Manovra | Cuzzilla Cida | Al peggio non c' è fine | depauperati pensionati che hanno versato contributi

(Di martedì 20 dicembre 2022) Roma, 20 dic. (Adnkronos/Labitalia) - La legge di Bilancio, nella sua ultima versione in discussione alla Camera, iper-rivaluta le pensioni minime, garantisce rivalutazione piena alle rendite fino a 4 volte il trattamento minimo e taglia in maniera progressiva gli adeguamenti agli assegni di importo superiore. Un meccanismo che, rispetto alla prima formulazione è ancora più penalizzante nei confronti del cosiddetto ceto medio e, in particolare, nei confronti dei titolari di assegni dai 2.500 euro lordi in su.chenel corso della propria carriera professionalesociali e imposte, sostenendo attivamente la tenuta del welfare state italiano. “La Legge di Bilancio - ha affermato Stefano, presidente-colpisce ancora una volta in modo pesante ...

Il Denaro

... pubblici e privati, hanno dato vita ad una mobilitazione online per dire "NO" ad una... le penalizzazioni sui pensionati non sono più sostenibili " ha affermato Stefano, Presidente ......'no' ad unainiqua, che continua a pesare su chi ha già dato molto e vuole che si ristabilisca un rapporto di fiducia e rispetto con lo Stato. "Le modifiche - ha affermato Stefano, ... I pensionati si mobilitano, Cuzzilla (Cida): No a una manovra che ... E la proroga al 31 dicembre del Superbonus. La Confedilizia: 'Le correzioni non eviteranno gravi perdite. Lo scenario è preoccupante' (ANSA) ...Oggi più di 50mila pensionati aderenti a tutte le Federazioni di Cida, la rappresentanza della dirigenza e le alte professionalità di tutti i settori socio produttivi, pubblici e privati, hanno dato v ...