Roma | Totti | «Zaniolo? Per crescere serve testa E con Spalletti…»

(Di venerdì 16 dicembre 2022), Francescoconsiglia Nicolòsui prossimi passi da fare nella propria carriera e torna sul rapporto avuto con Spalletti Francesco, storico capitano della, consigliasul futuro e torna sul suo rapporto con Spalletti. Le dichiarazioni a BepiTv1.– «Perin primis lagiusta. Esistono le categorie nel calcio, ci sono giocatori bravi e poi campioni e fenomeni. L’importante è credere in se stessi e imparare aper prima cosa fuori dal campo. Il segreto è questo qui». SPALLETTI – «Mi piacerebbe riparlare con lui e prima o poi ricapiterà. Con lui ho avuto un grande rapporto, nessuno riesce a mettere in campo le squadre come lui. ...

Ma ladiverte"Nì... Ti diverti quando vinci, non quando perdi. Non è come ce l'aspettavamo". Come Cristiano Inevitabile anche un commento sul periodo vissuto da Cristiano Ronaldo che, ...Dybala può dare le emozioni di'Può esprimersi ad alti livelli. Si è ambientato benissimo allae spero che possa continuare così'. Mourinho ha sbagliato su Karsdorp 'Non conosco le ... VIDEO – Totti: “Mi aspettavo di più dalla Roma di Mourinho” Parliamo di un altro grande giocatore, prima o poi dimostrerà le sue qualità” Francesco Totti, ex capitano della Roma e campione del mondo con l’Italia nel 2006 che sta seguendo a… Leggi ...Francesco Totti, ex capitano della Roma, ha parlato al canale Twitch 'BepiTv1': "Maradona è il calcio, Messi è il più forte al mondo ma è sotto Maradona.