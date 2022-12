Perché I Fatti Vostri oggi non va in onda | il motivo

Leggi su tpi

(Di venerdì 16 dicembre 2022)– venerdì 16 dicembre 2022 – non va insu Rai 2? Ve lo diciamo subito: lo storico contenitore del mattino, ideato e diretto da Michele Guardì, non va inper ragioni sportive. Al suo posto inandranno inle gare di sci. Nello specifico,va in, in diretta dalla Val Gardena (Bolzano), la Coppa del Mondo di Sci Alpino, con la telecronaca di Davide Labate ed il commento tecnico di Alberto Schieppati. In studio, a commentare la gara, Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa. Non è la prima volta dall’inizio della stagione tv che Isi ferma. La prima volta era avvenuta il 26 settembre scorso, a causa di uno sciopero del ...