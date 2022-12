C' è posta per te 2023 | ufficializzata la data di inizio della nuova edizione

Leggi su ultimora.news

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Con un post sui profili social del programma è stataladidell'numero 26 di C'èper te, il seguitissimo people show di Mediaset condotto da Maria De Filippi. Torna, dunque, su Canale 5, il cosiddetto show dei sentimenti, che fa incontrare in studio un mittentee un destinatario per riappacificarsi, rincontrarsi o semplicemente per una sorpresa con l'aiuto di un personaggio noto del mondo dello spettacolo o dello sport. C'èper te torna sabato 7 gennaioCome ormai consuetudine, lastagione di C'èper te inizia subito dopo le festività natalizie, per durare fino a marzo, con la solita pausa nella settimana dedicata al ...