Bianca Balti depressa dopo l’operazione | ha ancora i drenaggi

Leggi su ultimenotizieflash

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Come staal seno lo rivela lei. A distanza di una settimana dalla doppia mastectomia scelta per prevenire il rischio di tumore la modella confessa che si sente, che è annoiata, che anche il suo fisico non resiste più.ha, il dolore è praticamente inesistente ma la depressione che avverte sa anche che è una cosa normale perché è costretta a stare ferma, a non fare nulla. Copre i suoi capelli in modo simpatico, ovvio che non ha potuto fare la piega ma questa è la parte meno grave per lei in questo momento. Abituata ad essere sempre indipendente ed attiva adesso si sente spenta e sa che passeràun bel po’ di tempo prima che tutto sia finito. Non ...