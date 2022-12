Rai | niente Adani per la finale | ecco chi sarà il telecronista

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Ore 10,05 - La tv di Stato affida il commento di Argentina-Francia alla coppia numero uno tra quelle inviate in Qatar Non ciil commento di Leleper ladel Mondiale tra Argentina e Francia. Non si tratta di una bocciatura dopo le critiche ricevute dall'ex calciatore per l'enfasi utilizzata nel sostegno alla nazionale Albiceleste, ma di una scelta che risponde alle gerarchie tra inviati. La telecronacadi Alberto Rimedio, prima voce che un anno e mezzo fa saltò ladell'Europeo perché colpito in extremis dal Covid, e con lui in cabina toccherà ad Antonio Di Gennaro. La coppa Bizzotto-commenterà la finalina per il 3° e 4° posto di sabato.

