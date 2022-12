I servizi di Poste Italiane hanno problemi in tutta Italia | niente accesso a conti corrente e carte | anche da app

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Da questa mattina tanti utenti non riescono ad accedere all'area personale, né dall'applicazione mobile né da browser web, e non riescono a gestire i proprie lecome lapay. ...

TG Poste

... che rimangono a Ventimiglia irregolarmente senza avere possibilita di accesso aie sistemi ... con un numero crescente di transiti di persone e un incremento di attivitain essere da ...Durante la mattina del 20 dicembre, invece, una classe seconda della Primaria del nostro Istituto sarà ospitata nella sede degli Uffici dellecentrali della città per assistere alla consegna e ... Ufficio Postale: informazioni e servizi per i clienti Matteo Del Fante racconta come Poste Italiane sia diventata qualcosa di diverso negli ultimi anni: un’azienda piattaforma ..."Cento facciate", l'iniziativa di Poste Italiane arriva anche a Brescia. "Cento facciate" arriva a Brescia In questi giorni sulla facciata esterna dello storico Palazzo di Piazza Vittoria a Brescia ...