Energia | imprese a rischio crac per i prezzi bloccati

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Elettricità Futura e Utilitalia denunciano che l’articolo 3 del Dl Aiuti-bis “ha sospeso la possibilità per lefornitrici dielettrica e o gas di modificare prima della scadenza idi vendita previsti dai contratti”. E per questo le due organizzazioni chiedono al governo e al Parlamento di “intervenire chiarendo, come è previsto dall’art. 3 del Dl Aiuti-bis, che è possibile aggiornare le condizioni economiche dei contratti di fornitura dialla scadenza delle stesse se si rispettano i termini di preavviso contrattualmente previsti e fermo restando il diritto di recesso dell’utente. L’intervento è urgente e necessario a fronte dell’errata interpretazione dell’art. 3 da parte dell’Antitrust”. Non è tutto. Elettricità Futura e Utilitalia fanno notare anche come “gli operatori, secondo i ...

